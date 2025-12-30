26 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı... Valilikten açıklama

Haberin Devamı

Olay, saat 19.40 sıralarında ilçede bulunan özel bir yükseköğrenim kız öğrenci pansiyonunda meydana geldi. Pansiyonda kalan 55 öğrenciden 26’sı yemekten bir süre sonra ateş, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri ile Ezine Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Öğrencilerden 19'u tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 7 öğrencinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Çanakkale Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “29 Aralık 2025 günü saat 19.40 sıralarında, ilimiz Ezine ilçesinde bulunan özel bir yükseköğrenim kız öğrenci pansiyonunda, 55 kişinin aynı yemekten tüketmesinin ardından 26 öğrenci baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri ile Ezine Devlet Hastanesi'ne başvurmuştur. Hastaneye başvuran öğrencilerden 19'u tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, 7 öğrencinin tedavi ve takibi devam etmektedir. Öğrencilerin genel sağlık durumları iyi olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Konuyla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır” denildi.