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HaberlerGündem Haberleri26 Ocak Süper Loto sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline’da - Canlı çekilişle Süper Loto sonuçları ilan edildi
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Haber Giriş: 26.01.2021 - 22:21 | Son Güncelleme:

26 Ocak Süper Loto sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline’da - Canlı çekilişle Süper Loto sonuçları ilan edildi

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26 Ocak Süper Loto sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline’da - Canlı çekilişle Süper Loto sonuçları ilan edildi
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Süper Loto sonuçları için geri sayım bu akşam sona erdi. Sisal Şans tarafından düzenlenen çekiliş sonrası kazandıran numaralar kamuoyuna duyuruldu. Heyecanla beklenen Süper Loto sonuçları millipiyangoonline.com üzerinden sorgulanabilecek. Her hafta salı, perşembe ve pazar günleri yapılan Süper Loto çekilişinin sonuçları zengin olmak isteyenleri hayallerine yaklaştırıyor. Gözler şimdi bu akşamki Süper Loto canlı çekilişi sonuçlarında. İşte, 26 Ocak Süper Loto sonuç sorgulama ekranı ve çekilişle ilgili bilgiler.

Süper Loto sonuçları bu akşam yapılan çekiliş sonrası belli oldu. Noter huzurunda gerçekleşen Süper Loto çekilişi saat 21:30’da tamamlandı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Süper Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. Süper Loto sonuçlarını ve ikramiye bilgilerini aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz. 

26 Ocak Süper Loto sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline’da - Canlı çekilişle Süper Loto sonuçları ilan edildi

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınızla Ortak Bilet satın alabilirsiniz. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a girebilir, ister Milli Piyango uygulamasını kullanabilir, isterseniz de size en yakın satış noktasını ziyaret edebilirsiniz.

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