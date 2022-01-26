26 Ocak AVM'ler açık mı? AVM'ler bugün çalışıyor mu?

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Önceki gün hava ve ulaşım olumsuzlukları dolayısıyla kapatılan AVM'ler, bugün normal çalışma düzenine yeniden döndü.

ÖNCEKİ GÜNLER İÇİN AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, 25 Ocak'ta yaptığı açıklamada, 'İstanbul’da devam eden hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, TAMF ve BMD Başkanları ile yapılan değerlendirme sonunda, İstanbul’da AVM’lerin bugün 18.00’de kapanması konusunda tavsiyede bulunulmasında mutabakat sağlanmıştır.' açıklamasını yapmıştı.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 24 Ocak’ta yaptığı açıklamada, ‘Kıymetli İstanbullular, ilimizdeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle AVM’ler bu akşam itibarıyla; 19.30’da kapatılacaktır. Hemşehrilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ederim." ifadelerini kullanmıştı.