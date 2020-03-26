Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 26 Mart 2020... 649. hafta Süper Loto canlı çekiliş sonuçları ilan edildi

Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Her hafta perşembe günleri düzenlenen Süper Loto'nun 26 Mart tarihli çekilişi noter huzurunda saat 21:15'te gerçekleşti. Günler öncesinden Süper Loto kuponlarını hazırlayan vatandaşlar, 649. hafta Süper Loto canlı çekiliş sonuçlarını heyecanla araştırmaya başladı. Özellikle geçtiğimiz hafta 6. devrini gerçekleştiren ve ikramiyenin 16 milyona katlandığı Süper Loto'da bu hafta büyük ikramiyenin hangi numaralara çıktığı şans oyunu tutkunlarının merakına neden oldu. İşte, MPİ'den yapılan açıklamaya göre bu Süper Loto sonuçları...

26 MART SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto oyununun 649. hafta sonuçları saat 21:15'te noter huzurunda yapılan kuranın ardından belli oldu. 26 Mart Süper Loto canlı çekilişinde şu numaralar çıktı;

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA

SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

MPİ'nin ilgi gören şans oyunlarından olan Süper Loto'nun çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesinden sorgulanıyor. Süper Loto'nun 26 Mart tarihli sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar öğrenilebilecek.

SÜPER LOTO'DA GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Süper Loto oyununun 648'inci hafta çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca 16 milyon 591 bin 900 lira 43 kuruşluk ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 78 kişi 8 bin 943 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 612 kişi 164 lira 10'ar kuruş ve 3 bilen 92 bin 898 kişi 13 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı.