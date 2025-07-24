‘26 katlı tabut’ta ihmaller zinciri

Haberin Devamı

ANKARA Çankaya’da 26 katlı binanın 10’uncu katında, 12 Temmuz’da çıkan yangında Hüsniye Çelik Şahin (32), 3.5 aylık oğlu Aras Şahin ve sitenin güvenlik görevlisi Muharrem Çetinkaya (63) hayatını kaybetti. Mahsur kalanları itfaiye kurtardı.

Yangında, Hüsniye Çelik Şahin ile 3.5 aylık oğlu Aras Şahin hayatını kaybetti. Mustafa Şahin ise yaralı kurtuldu.

SUYU OLMAYAN SİSTEM

Dört kişinin tutuklandığı yangınla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan rapor soruşturma dosyasına girdi. Raporda, 26 katlı binanın giriş kısmından çatıya kadar uzanan dikey şaft boşluğunun (elektrik tesisatı aktaran tünel) katlardaki koridora açılan bölümlerinin ahşap kapı ile kapatıldığı belirtildi. Çoğu katta şaft boşluğunun bina sakinleri tarafından depo olarak kullanıldığı ve yangın yükünün arttığı ortaya çıktı. Şaft boşluğundaki kabloların ve ahşap kapıların yanmasıyla yangının kat koridorlarına taşındığı belirtildi. Raporda, kat koridorlarında yangın dolapları ile sprinkler (fıskiye) sisteminin mevcut olduğu ancak sistemde su bulunmadığından çalışmadığı belirtildi. Binanın garajındaki yangın dolabının vanasının olmadığı anlatıldı. İtfaiyenin katlardaki yangın dolapları hortumlarıyla müdahale etmek istediği ancak söndürme sisteminde su olmadığı için yapılamadığı vurgulandı. Raporda, yangının çıkış nedeninin elektrik iletim hattının deformasyona uğraması olduğu belirtildi.

Haberin Devamı





Muharrem Çetinkaya