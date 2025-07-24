×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

‘26 katlı tabut’ta ihmaller zinciri

Güncelleme Tarihi:

#Yangın Faciası#26 Katlı Bina Yangını#İtfaiye Raporu
‘26 katlı tabut’ta ihmaller zinciri
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2025 07:00

26 katlı binada 12 Temmuz’da çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye raporunda ihmaller zinciri olduğu ortaya çıktı. Binanın şaft boşluğu kapılarının ahşap olduğu ve yandığı, söndürme sisteminde su bulunmadığı belirlendi.

Haberin Devamı

ANKARA Çankaya’da 26 katlı binanın 10’uncu katında, 12 Temmuz’da çıkan yangında Hüsniye Çelik Şahin (32), 3.5 aylık oğlu Aras Şahin ve sitenin güvenlik görevlisi Muharrem Çetinkaya (63) hayatını kaybetti. Mahsur kalanları itfaiye kurtardı.

‘26 katlı tabut’ta ihmaller zinciri

 

Yangında, Hüsniye Çelik Şahin ile 3.5 aylık oğlu Aras Şahin hayatını kaybetti. Mustafa Şahin ise yaralı kurtuldu.

SUYU OLMAYAN SİSTEM

Dört kişinin tutuklandığı yangınla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan rapor soruşturma dosyasına girdi. Raporda, 26 katlı binanın giriş kısmından çatıya kadar uzanan dikey şaft boşluğunun (elektrik tesisatı aktaran tünel) katlardaki koridora açılan bölümlerinin ahşap kapı ile kapatıldığı belirtildi. Çoğu katta şaft boşluğunun bina sakinleri tarafından depo olarak kullanıldığı ve yangın yükünün arttığı ortaya çıktı. Şaft boşluğundaki kabloların ve ahşap kapıların yanmasıyla yangının kat koridorlarına taşındığı belirtildi. Raporda, kat koridorlarında yangın dolapları ile sprinkler (fıskiye) sisteminin mevcut olduğu ancak sistemde su bulunmadığından çalışmadığı belirtildi. Binanın garajındaki yangın dolabının vanasının olmadığı anlatıldı. İtfaiyenin katlardaki yangın dolapları hortumlarıyla müdahale etmek istediği ancak söndürme sisteminde su olmadığı için yapılamadığı vurgulandı. Raporda, yangının çıkış nedeninin elektrik iletim hattının deformasyona uğraması olduğu belirtildi.   

Haberin Devamı

‘26 katlı tabut’ta ihmaller zinciri

  

Muharrem Çetinkaya

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yangın Faciası#26 Katlı Bina Yangını#İtfaiye Raporu

BAKMADAN GEÇME!