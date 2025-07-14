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26 katlı binada can pazarı: Biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti, 7 itfaiye eri de dumandan etkilendi

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#Ankara#Yangın#Çankaya
26 katlı binada can pazarı: Biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti, 7 itfaiye eri de dumandan etkilendi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2025 07:00

Ankara’da önceki gece site içerisindeki 26 katlı binanın 4’üncü katında çıkan yangın, panik ve korkuya neden oldu. Can pazarının yaşandığı yangında 1’i bebek 3 kişi hayatını kaybetti.

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Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Alacaatlı Mahallesi’ndeki sitede 26 katlı 2 apartmandan birinin 4. katındaki dairede önceki gece 22.00 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilirken, dumandan etkilenen daire sakinleri panik ve korku ile evlerini tahliye etmeye çalıştı. Tahliye edilen ve dumandan etkilenen çok sayıda kişiye olay yerinde bekleyen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Hastaneye sevk edilenlerden 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yangın 4 saatte kontrol altına alındı.

26 katlı binada can pazarı: Biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti, 7 itfaiye eri de dumandan etkilendi

MÜTEAHHİT GÖZALTINDA

3.5 aylık Aras Şahin bebek, Hüsniye Çelik Şahin ve sitenin güvenlik görevlisi Muharrem Çetinkaya (63) hayatını kaybetti. Çetinkaya’nın çıkan yangın sonrası binadakilere haber vermek ve yardım etmek için asansörle üst kata çıkmak istediği ve bu sırada dumandan zehirlendiği belirtildi. 7’si itfaiye eri 39 kişi dumandan etkilendi.Olayla ilgili 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Makine mühendisi, elektrik mühendisi ve itfaiye heyetinden oluşan bilirkişilerle yapılan ilk incelemede, yangının çıkış nedeninin elektrik tesisatı kaynaklı olduğu değerlendirildi. Uşak’ta yakalanarak gözaltına alınan binanın müteahhidinin sorgulanmak üzere Ankara’ya götürüleceği belirtildi.

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26 katlı binada can pazarı: Biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti, 7 itfaiye eri de dumandan etkilendi

‘SU YOKTU’ İDDİASI

Yapılan ilk incelemede, binanın şaft kısmındaki elektrik tesisatında kullanılan malzemenin standarda uygun olmadığı için alev aldığı ve şaft kapılarının yine standarda aykırı şekilde ahşap malzeme olmasından dolayı yangının bina içerisine taştığı belirlendi. Ayrıca binanın yangın söndürme sisteminde su bulunmaması nedeniyle koridordaki alevin söndürülemediği tespit edildi.

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#Ankara#Yangın#Çankaya

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