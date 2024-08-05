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26 ilde Siberağ-4 Operasyonları... Bakan Yerlikaya: 86 şüpheli yakalandı

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#Siberağ-4 Operasyonları#Bakan Yerlikaya#Operasyon
26 ilde Siberağ-4 Operasyonları... Bakan Yerlikaya: 86 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2024 07:57

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 ilde düzenlenen Siberağ-4 Operasyonları'nda 86 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin hesaplarında 91 milyon 400 bin TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "nitelikli dolandırıcılık", "banka veya kredi kartını kötüye kullanma", "yasa dışı bahis" ve "çevrim içi çocuk müstehcenliği" suçlarına yönelik düzenlenen Siberağ-4 operasyonlarında 86 şüphelinin yakalandığını kaydetti. Operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca 24 ilde gerçekleştirildi. Yakalanan şüphelilerin hesaplarında 91 milyon 400 bin TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilirken, operasyonlarda ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda bilgisayar, sahte ehliyet ve dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, "Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da 7 gün 24 saat suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadesini kullandı.

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#Siberağ-4 Operasyonları#Bakan Yerlikaya#Operasyon

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