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26 ilde Narkoçelik-31 Operasyonları... Bakan Yerlikaya: 91 zehir taciri yakalandı

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#Narkoçelik-31 Operasyonları#Bakan Yerlikaya#Operasyon
26 ilde Narkoçelik-31 Operasyonları... Bakan Yerlikaya: 91 zehir taciri yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2024 07:46

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlara yönelik düzenlenen Narkoçelik-31 Operasyonları'nda 91 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını duyurdu.

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca, 253 ekip ve 996 personel ile Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Manisa, Aksaray, Adana, Balıkesir, Bitlis, Batman, Bingöl, Malatya, Ağrı, Kırklareli, Aydın, Yalova, Afyonkarahisar, Antalya, Erzurum, Karaman, Sakarya, Rize, Kırıkkale, Muğla, İzmir, Siirt ve Ankara olmak üzere 26 ilde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 91 şüpheliden 55'i tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer zanlıların işlemleri devam ediyor.

Aramalarda 1 ton 47 kilogram uyuşturucu, 8 milyon 249 bin kök Hint keneviri ve kök skunk ile 21 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

 

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"ÜLKEMİZİ ZEHİR TACİRLERİNDEN TEMİZLEMEYE KARARLIYIZ"

Bakan Yerlikaya, açıklamasında, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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#Narkoçelik-31 Operasyonları#Bakan Yerlikaya#Operasyon

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