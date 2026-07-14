26 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 57 şüpheli yakalandı, 43’ü tutuklandı

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Jandarma ekiplerinin 26 ilde insansız hava araçları (JİHA) desteğiyle gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 57 şüpheli yakalanırken çok sayıda araç ve bot ele geçirildi

İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

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"26 ilde "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele" kapsamında Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 57 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 43'ü tutuklandı.14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan, İl Jandarma Komutanlıkları; Asayiş, Otoyol ve Komando timlerince karadan yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda; -282 araç ile -22 bot ve bot motoru ele geçirildi.

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Üstün teknolojilerden ve gelişmiş izleme-denetim sistemlerinden yararlanılarak yasa dışı göç yollarını teşvik eden ve organize eden yapılara karşı hem sahada hem de hukuki zeminde mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."