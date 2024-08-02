26 ilde DEAŞ operasyonu! Bakan Yerlikaya: 99 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 26 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Gürz-4" operasyonları düzenlendi.
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince düzenlenen ve 3 gün süren operasyonlarda 99 şüpheli yakalandı.
Çalışmalarda görev alan polisleri tebrik eden Yerlikaya, operasyon görüntülerini de paylaştı.
2️⃣6️⃣ ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 3️⃣ gündür devam eden “GÜRZ-4” operasyonlarında 9️⃣9️⃣ şüpheli yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 2, 2024
Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan… pic.twitter.com/AvV7gHYy0k