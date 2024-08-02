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26 ilde DEAŞ operasyonu! Bakan Yerlikaya: 99 şüpheli yakalandı

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#DEAŞ#Operasyon#Bakan Yerlikaya
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2024 13:10

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen 'Gürz-4 Operasyonları'nda 99 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 26 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Gürz-4" operasyonları düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince düzenlenen ve 3 gün süren operasyonlarda 99 şüpheli yakalandı.

Çalışmalarda görev alan polisleri tebrik eden Yerlikaya, operasyon görüntülerini de paylaştı.

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#DEAŞ#Operasyon#Bakan Yerlikaya

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