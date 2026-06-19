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26 ilde DEAŞ operasyonu: 70 şüpheli yakalandı

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#DEAŞ#Operasyon#İçişleri Bakanlığı
26 ilde DEAŞ operasyonu: 70 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2026 11:15

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "26 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 70 şüpheli yakalandı" denildi.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"26 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 70 şüpheli yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

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DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, Terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları ve Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca bu şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.

Güvenlik güçlerimiz ile birlikte DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

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Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

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#DEAŞ#Operasyon#İçişleri Bakanlığı

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