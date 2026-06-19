26 ilde DEAŞ operasyonu: 70 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"26 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 70 şüpheli yakalandı.
Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, Terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları ve Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca bu şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.
Güvenlik güçlerimiz ile birlikte DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.
Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek tüm evlatlarımıza gönülden muvaffakiyetler diliyorum.— Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) June 19, 2026
Aylarca, hatta yıllarca büyük bir emek, sabır ve gayretle bu güne hazırlandınız. Şimdi ise o emeğin karşılığını alma vakti…
Kendinize güvenin, sakin olun ve bugüne kadar… pic.twitter.com/B0JLtx61xV