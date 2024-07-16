×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

26 ilde Çengel-7 operasyonu! 50 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#Polis
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2024 09:08

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 ilde düzenlenen Çengel-7 operasyonlarında 3 bin 626 Litre kaçak/sahte alkol ele geçirildiğini bildirdi.

Haberin Devamı

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu bilgileri paylaştı; 26 ilde son 1 hafta içinde Kaçak/Sahte Alkol Üretimi yapan şahıslara yönelik düzenlenen "ÇENGEL-7" operasyonlarında 3 Bin 626 Litre Kaçak/Sahte Alkol ele geçirildi.

Kaçak/Sahte Alkol Üretimi yaptığı tespit edilen 50 şüpheli yakalandı.

Vatandaşımızın can güvenliği ve sağlığı için alkol kaçakçılarına ve sahte alkol üretimi yapanlara karşı da operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.

- Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıkları KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Antalya, Muğla, Ankara, Denizli, Amasya, Aydın, İstanbul, Edirne, Eskişehir, Manisa, Kars, Trabzon, Mersin, İzmir, Gaziantep, Balıkesir, Ağrı, Isparta, Bayburt, Bartın, Uşak, Erzincan, Niğde, Sivas, Kırıkkale ve Şırnak’ta Kaçak/Sahte İçki Üreten şahıslara yönelik “ÇENGEL-7” operasyonları gerçekleştirildi.

Haberin Devamı

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah Ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#Polis

BAKMADAN GEÇME!