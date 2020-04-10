26. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İçişleri Bakanı açıkladı!

26. Dönem POMEM giriş sınavı için belgeler 15 Kasım 2019 tarihinde yayınlanmıştı. O sürecin ardından mülakatlara girmeye başlayan binlerce öğrenci, mülakat tamamlanmasının ardından POMEM sınav sonuçları için araştırmalarına başladı. Peki, 26. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da açıklamalarında yer verdiği 26. Dönem POMEM sonuçları hakkında merak edilen bazı bilgiler



POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 Nisan 2020 tarihinde katıldığı TV programında POMEM sınav sonuçlarıyla ilgili sorulan bir soruya, "15 güne kadar çözülür. Şu ana kadar son aşamaya geldiğini öğrendim." yanıtını verdi.



Bu bilgiler ışığında, POMEM sınav sonuçlarının gelecek hafta içi açıklanacağını söylemek mümkün olabilir.

YAŞ SINIRINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Bakan Soylu, POMEM'de yaş sınırı hakkında da bir soru soruldu. POMEM yaş sınırının 30'dan 32'ye çıkarılması ve boy sınırının düşürülmesi ile ilgili sorulan bir soruya:

30'dan 32'ye çıkarılmasının ve boy sınırının düşürülmesinin mümkün olmadığını bildirdi.