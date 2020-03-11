26. Dönem POMEM mülakat sonuçları için açıklama geldi mi? POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

7 bin öğrenci alımına ilişkin 26. Dönem POMEM mülakatları geçtiğimiz haftalarda gerçekleşmişti. Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, POMEM mülakat sonuçlarıyla ilgili açıklama yapmıştı. Mülakatlarla ilgili gelen açıklama sonrası adayların söz konusu sınavın değerlendirme sonuçlarıyla ilgili beklentisi son günlerde arttı. İşte, 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları hakkında ayrıntılar.

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı net tarih henüz belli olmadı ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günler yaptığı açıklamada yakın bir tarihi işaret etmişti. Sonuçların açıklanacağı tarih belli olduğunda Polis Akademisi Başkanlığı’nın duyurular sayfası üzerinden yapılan duyuru ile kamuoyu bilgilendirilecek.

Soylu, 26. dönem POMEM'lere 7 bin kadın ve erkek polis adayı alımlarına ilişki şunları söylemişti:

"Polis özel harekat mülakatları bitti, öyle biliyorum, sonuçları önümüzdeki günler içinde açıklarlar, yakın bir zamanda açıklarlar. POMEM'de de zannediyorum mülakatlar bitmiştir, yani bitmek üzereydi en son benim bildiğim. Daha doğrusu Elazığ ve Van depremleri olmadan önce bittiğini düşünüyorum. Eğer bitmişse, sınav sonuçlarının açıklanması hazırlıkları yapılıyordur. Ama ilk önce polis özel harekatın hemen hemen mülakatlarının bittiğini, açıklamaya hazır hale getirilmeye çalışıldığını biliyorum."

2020 POMEM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar, 2020 POMEM sonuçlarını sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğünün https://www.egm.gov.tr internet sitesi ile Polis Akademisi Başkanlığının //www.pa.edu.tr internet sitesinden vatandaşlık numaraları ve e-Devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek. Sınav sonuçları, adaylara ayrıca yazılı olarak bildirilmeyecek