26. Dönem POMEM eğitimlerinin başlayacağı tarih belli oldu – 27. Dönem POMEM başvuruları ne zaman?

Polis Akademisi 26. Dönem POMEM sınav sonuçlarını 30 Nisan 2020 tarihinde açıklanmıştı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan eğitim duyurusunda "26. Dönem POMEM olarak Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerine planlaması yapılan adayların eğitimleri 04 Ekim 2020 tarihinde başlayacaktır." ifadelerine yer verildi. Polis Akademisi POMEM eğitimlerini tamamladıktan sonra 7 bin polis memuru istihdam edilecek.

27. Dönem POMEM başvuruları ne zaman?

26. Dönem POMEM eğitimlerinin başlayacağı tarihin belli olması, 27. Dönem POMEM başvurusunu bekleyenler arasında heyecan yarattı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde polis olmak isteyen adaylar 27. Dönem POMEM başvurularını beklemeye başladı. Polis Meslek Eğitim Merkezleri, yapılacak POMEM sınavı ile bünyesine polis adaylarını dahil ediyor. Ancak şimdilik EGM'den 27. dönem POMEM polis alımı alımlarına dair bir duyuru yapılmadı.

POLİS ALIMLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda yaptığı açıklamada; ''Son alımda yedeklerle beraber sayıyı 10 bin polis alımına çıkaralım diyorlar. Ama bunu yaparsak sınavın hukuki yönü sakata biner. Bir yıl sonra 3 bin polis alsak diye arkadaşlara sordum. Ekonomik sorumluluklar var. Ama yeni polis alımları olacak'' ifadelerini kullanmıştı...