26 bin kişi HIV pozitif

1 Ocak- 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla da 1461 HIV pozitif kişi ve 31 AIDS vakası olmak üzere toplam 1492 pozitif tespit edildi. Bildirimi yapılan vakaların yüzde 85.9’u erkek, yüzde 14.1’i ise kadın. Vakaların yüzde 13.9’u yabancı uyruklu. 2020 yılında bildirimi yapılan vakalardan 25-29 yaş grubunun, diğer yaş gruplarına göre daha fazla sayıda olduğu görülüyor. Bakanlığın açıklaması şöyle: “HIV doğrudan bağışıklık sistemine zarar veren bir virüs olup bu virüsü taşıyan insanlar “HIV pozitif” olarak adlandırılıyor. HIV, vücut direncini azaltarak insanların kolayca hasta olmasına neden oluyor. AIDS (Edinilmiş Bağışıklık Yetersizliği Sendromu) ise HIV virüsünün bağışıklık sistemini zayıflatmasından sonra ortaya çıkan hastalık hali.”