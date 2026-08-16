25’inci yıl konuşmasında Erdoğan’dan kilit mesajlar

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TERÖRSÜZ TÜRKİYE: BARUT DEĞİL ÇİÇEK KOKACAK

Şimdi Diyarbakır’a, Suriçi’ne Türkiye’nin her şehrinden, dünyadan turist akacak. Şimdi Tunceli’nin dağlarında barut değil, mis gibi çiçek kokacak, çimen kokacak. Şimdi Cilo dağlarında halaylar çekilecek. Dicle’nin, Fırat’ın, Munzur’un suları bundan sonra daha berrak, daha coşkun akacak. Tekrar kucaklaşacağız. Mardin’in camilerinde aynı namazda saf tutacağız. Şanlıurfa’da aynı ezanı birlikte dinleyeceğiz. Dili ne olursa olsun, aynı duyguların türkülerini birlikte söyleyeceğiz. 86 milyon olarak birlik, bütünlük, kardeşlik içinde geleceğe daha emin adımlarla yürüyeceğiz.

TÜRKİYE MUTABAKATI: İÇ CEPHE MESAJI

Terör meselesi, 1984’ten bu yana canımızı yakıyordu. Türkiye’nin gençleri de birikimi de morali de hayalleri de hain terör eylemleriyle her gün solup gidiyordu. ‘Biz çözeceğiz’, ‘Türkiye’yi 40 yıllık bu sıkıntıdan kurtaracağız’ dedik. Elhamdülillah işte onu da Cumhur İttifakı olarak çözüyoruz. Gazi Meclisimizin desteğiyle, aziz milletimizin hayır duasıyla, şehitlerimizin kahramanlığıyla, gazilerimizin fedakârlıklarıyla, 86 milyon olarak elbirliği, gönül birliği, hedef birliği yaparak çözüyoruz. Türkiye Mutabakatı’nı tesis ederek çözüyoruz.

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TÜRKİYE YÜZYILI: AÇIN YOLLARI GELİYORUZ

Türkiye, işte şimdi şaha kalkıyor. Türkiye Yüzyılı’nın şafağı işte şimdi söküyor. Türkiye’nin ufku işte şimdi aydınlanıyor. Kardeşliğimiz yeniden anlam kazanıyor, gücümüze güç katılıyor, tarih yeniden yazılıyor; açın yolları ‘Büyük Türkiye Cumhuriyeti’ geliyor.

ŞAM’A GİDECEK

TÜRKİYE’nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz Ankara-Şam hattında yürütülen diplomasi trafiği ve bölgesel gelişmeleri Katar merkezli El Cezire’nin ‘Suriye Now’ kanalına değerlendirdi. Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye’ye yapacağı olası ziyarete ilişkin soru üzerine şu yanıtı verdi: “Sayın Cumhurbaşkanımız Şam’a ve Emevi Camisi’ne büyük bir sevgi duymaktadır. Daha önce planlanan temaslar bölgedeki gelişmeler nedeniyle ertelenmişti. Temenni ediyoruz ki bu yıl bitmeden Sayın Cumhurbaşkanımızı Şam’da göreceğiz. Sayın Erdoğan ile Sayın Şara’nın Emevi Camisi’nde yürüyeceği o tarihi kare, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın gücünü dünyaya ilan edecektir.”

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2028 SEÇİMLERİ: HİZMETE DEVAM

“Tayyip Erdoğan olarak, siyasette 50 yılı geride bıraktım. Ortak eserimiz AK Parti, bugün çeyrek asrı geride bırakıyor. Allah ömür ve sağlık verirse, daha nice yıllar Türkiye’ye hizmet mücadelesi içinde olacağım. Aziz milletimin duası ve desteğiyle, inşallah bu ülkeye aşkla hizmet etmeyi sürdüreceğim. Yuvam, evim olarak gördüğüm AK Parti’nin bir neferi olmaya, bu hareketin başarısı için en ön safta koşturmaya devam edeceğim. Bu can bu tende olduğu müddetçe bu sevdamız dinmeyecek.”