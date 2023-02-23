Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

256 canı katleden ihmaller... Çarpıcı rapor ortaya çıktı: 3 katın üzerine 4 kat daha eklenmiş

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Hatay#Kahramanmaraş
256 canı katleden ihmaller... Çarpıcı rapor ortaya çıktı: 3 katın üzerine 4 kat daha eklenmiş
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2023 16:28

Gaziantep'te 256 kişinin can verdiği iki site ile 3 apartmanda inceleme yapan bilirkişi heyeti, kötü işçiliğin olduğu yapılarda, düz demir, kalitesiz beton, temelde ise büyük çakıllı beton kullanıldığını tespit etti.

Haberin Devamı

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Gaziantep'te bulunan 4 bloklu Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nde 154 kişi can verdi. Enkaz kaldırma çalışmaları günler süren sitede savcılık gözetiminde bilirkişi heyeti ilk incelemesini tamamladı.

TRT Haber'in haberine göre; enkazda yapılan incelemede, inşaatın yapımında kullanılan demir ve beton kalitesinin çok kötü olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

256 canı katleden ihmaller... Çarpıcı rapor ortaya çıktı: 3 katın üzerine 4 kat daha eklenmiş

KOLONLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ YIKIMA ENGEL OLAMADI

45 vatandaşın hayatını kaybettiği Emre Apartmanı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ise 2 şüpheli tutuklandı. Yapılan soruşturma neticesinde binanın temelinde büyük çakıl taşlarının kullandığı belirlendi. İnşaatın zemin katını bir müteahhidin yaptığı, diğer kısmına ise başka bir müteahhidin devam ettiği tespit edildi. İnşaatın tamamlanmasının ardından otopark kısmındaki kolonların zayıf olduğunun fark edilmesi üzerine kolonların güçlendirildiği belirlendi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Bakan Akar deprem bölgesinde: Maalesef 100 silah arkadaşımızı kaybettikBakan Akar deprem bölgesinde: Maalesef 100 silah arkadaşımızı kaybettikHaberi görüntüle

3 KATIN ÜZERİNE 4 KAT DAHA EKLENMİŞ

Pamukkale Sitesi A Blok'ta da 25 vatandaşın hayatını kaybetmesi üzerine başlatılan soruşturmada 1 şüpheli tutuklandı. Enkazda yapılan ilk incelemede temel kazmada problem olduğu, binaya ilk 3 kattan sonra 4 kat daha eklendiği, depremler sonucunda ilk 3 katın çöktüğü, son dört katın ayakta kaldığı belirlendi. Ayrıca, inşaatta kullanılan beton kalitesinin kötü olduğu anlaşıldı.

256 canı katleden ihmaller... Çarpıcı rapor ortaya çıktı: 3 katın üzerine 4 kat daha eklenmiş

'KOLONLAR KALDIRILARAK KİRAYA VERİLDİ' İDDİASI

23 kişinin vefat ettiği Gölgeler Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında da 3 şüpheli tutuklandı. İnşaatta kullanılan beton kalitesinin ve işçiliğin çok kötü olduğu, düz demir kullanıldığı belirlendi. Ayrıca, binayı yaptıran şahsın binanın altında bulunan kolonları kaldırarak işyeri ve depo olarak kiraya verdiği yönünde vatandaşların beyanının olduğu kaydedildi.

Haberin Devamı

KALİTESİZ BETON, KÖTÜ İŞÇİLİK, ASMOLEN TAVAN…

Bahar Apartmanı'nın yıkılması sonucu 9 vatandaş hayatını kaybederken, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüpheli tutuklandı. Enkazda yapılan ilk incelemede beton kalitesinin çok düşük olduğu, düz demir kullanıldığı, kalıp işçiliğinin çok kötü olduğu, asmolen tavan kullanıldığı ve binanın yıkılmasına etki ettiği değerlendirildi.

Gözden Kaçmasın

Depremde yıkıldı, 18 gündür duman yükseliyor İtfaiye söndürse de yine yanıyorDepremde yıkıldı, 18 gündür duman yükseliyor! 'İtfaiye söndürse de yine yanıyor'Haberi görüntüle

KAROT VE DONATI ÖRNEKLERİ İNCELENİYOR

İl merkezinde bulunan ve depremde zarar gören tüm binalar ile ilgili karot ve donatı örnekleri aldırılarak incelenmesi için yapı laboratuvarlarına gönderildi. Ayrıca vefat eden vatandaşların yakınları ile bilgisi bulunan vatandaşların beyanlarının alınmasına devam ediliyor.

Gözden Kaçmasın

164 bin 321 bina ağır hasarlı… 3 bakandan ortak açıklama: 200 bin yeni konut için hazırlık164 bin 321 bina ağır hasarlı… 3 bakandan ortak açıklama: 200 bin yeni konut için hazırlıkHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem#Hatay#Kahramanmaraş

BAKMADAN GEÇME!

İsrailli komutanın cebindeki Türk lirası Herkesi duygulandıran konuşma...

İsrailli komutanın cebindeki Türk lirası! Herkesi duygulandıran konuşma...

#İsrail
Sürekli sallanıyormuş gibi hissediyorum, en ufak bir sarsıntıda avizeye bakıyorum... Her an deprem olacak korkusuyla yaşamak normal mi | 10 SORU 10 YANIT

'Sürekli sallanıyormuş gibi hissediyorum, en ufak bir sarsıntıda avizeye bakıyorum...' Her an deprem olacak korkusuyla yaşamak normal mi? | 10 SORU 10 YANIT

#Deprem
Çalışanlar iş yerlerinin depreme dayanıklılığını test ettirebilir mi Dolaylı yolla bunu istemeleri mümkün | 4 SORU 4 YANIT

Çalışanlar iş yerlerinin depreme dayanıklılığını test ettirebilir mi? 'Dolaylı yolla bunu istemeleri mümkün' | 4 SORU 4 YANIT

#Deprem