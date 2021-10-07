2559 sayılı kanun nedir? 2559 sayılı para cezaları kanunu içeriğinde neler yer alır, hangi hakları sağlar?

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2559 sayılı kanun polislere yönelik olan bir kanunu ifade etmektedir. Polis; asayişi amme, tasarruf, kişi emniyetini ve mesken masuniyetini korumak ile yükümlüdür. Halkın can, ırz ve malını koruma ve ammenin istirahatinin temini gerçekleştirmektedir. Yardım isteyenler ile yardıma muhtaç olan alil, çocuk ve acizlere muavenet etmektedir. 2559 sayılı kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve ilgili olan mevzuatın kendine vermiş olduğu vazifeleri yapmaktadır.



2559 Sayılı Kanunun İçeriğinde Neler Yer Alır?



2559 sayılı kanunun içeriğinde polisin genel emniyet ile ilgili olan görevleri iki kısma ayrılmaktadır. Kanunlara, mevcut Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine, hükümet emirlerine, yönetmeliklere ve kamu düzenine uygun olmayan hareketlerin işlenmesinden hemen önce bu kanun hükümleri çerçevesinde önünü almak, işlenmiş olan bir suç konusunda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile birlikte öbür yasalarda yazılı olan görevleri yapmak gibi konular bulunmaktadır.



2559 Sayılı Kanun Hangi Hakları Sağlar?



2559 sayılı kanunun haklarında; kamu düzeni ve kamunun emniyetinin sağlanmasından sorumlu bulunan polis; amirinden almış olduğu emri kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve mevcut yönetmelik hükümlerine aykırı görür ise, yerine getirmeme ve bahsedilen aykırılığı emri verene bildirme hakkına sahiptir. Bunun dışında, amir emrinde ısrar ederse ve bahsedilen emrini yazılı bir şekilde yeniler ise, emir yerine getirilmek zorundadır. Bu durumda, emri yerine getirenin herhangi bir sorumluluğu olmamaktadır. Konusu suç teşkil edebilen emir hiçbir suret ile yerine getirilmemektedir. Yerine getirenler ise sorumluluktan kurtulamamaktadır.