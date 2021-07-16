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Gündem
Özgür ALTUNCU/İSTANBUL
Haber Giriş: 16.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

251 şehit sürüşü

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251 şehit sürüşü

KENDİSİ de motosiklet tutkunu olan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, aralarında Süpersport Dünya Şampiyonu AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu ve Türkiye’yi dünya pistlerinde temsil eden Toprak Razgatlıoğlu’nun olduğu motosikletçilerle birlikte 15 Temmuz şehitleri için motosiklet sürdü.

Ayasofya’dan hareket eden motosikletçiler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne gidip şehitler için dua okudu. ’251 Motosikletli ile 251 Şehidi Anma’ etkinliği yollarda katılan motosikletçilerle dev bir etkinliğe dönüştü.

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