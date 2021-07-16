251 şehit sürüşü

Ayasofya’dan hareket eden motosikletçiler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne gidip şehitler için dua okudu. ’251 Motosikletli ile 251 Şehidi Anma’ etkinliği yollarda katılan motosikletçilerle dev bir etkinliğe dönüştü.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara