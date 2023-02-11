250 km fay hattı kırıldı

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İlk deprem haberini alır almaz yol ve hava şartlarına rağmen hemen harekete geçtiklerini belirten Bakan Soylu, özetle şunları söyledi:

HOLLANDA’NIN İKİ KATI

“Bu afet çok farklı. Karşı karşıya kaldığımız afet yüzlerce ayrı detayın aynı anda düşünmemize ve hareket etmemize neden oluyor. 250 kilometre fay hattı kırıldı. Etkilediği alan Macaristan’dan büyük, Hollanda’nın iki katı büyüklüğündedir. Bu deprem yer kürenin gördüğü en büyük depremlerden birisidir. Devlet bütün imkânını sevk etmektedir. Çok büyük operasyon yürütüyoruz. Arama kurtarma, lojistik, yardım dağıtımı, defin pek çok olaya kadar, günde 100-150 parça işin farklı şekilde yürütülmesini sağlamaya çalışıyoruz. Sadece burada görev yapan polis, jandarma, TSK personeli sayısı 20 bin ve herkes büyük bir mücadele ortaya koymaktadır.”