250 kilometrelik aile içi diplomasi

Aylin Sekizkök ve Hasan Mehmet Sekizkök 30 yılı aşkın süredir hariciyede görev yapıyor. Dışişleri Bakanlığı’nın Kıbrıs Dairesi’nde çalışırken tanışıp evlendiler. İki çocuk sahibi olan diplomatlar geçtiğimiz yıl ilk kez büyükelçi olarak atandılar. Hasan Mehmet Sekizkök Prag, Lefkoşa, Berlin, Amman ve Vatikan büyükelçiliklerindeki diplomatik kariyerinin ardından 2019 Aralık ayında Üsküp Büyükelçisi oldu. Aylin Sekizkök ise Dışişleri’nde görev yapmaya 1991 yılında başlamıştı. Milano Başkonsolosu olarak görev yaptıktan sonra Dışişleri Bakanlığı’nın merkez teşkilatında çeşitli görevlerde bulundu. 2015-2019 yılları arasında Güvenlik ve İstihbarat Genel Müdür Yardımcısı’ydı. 15 Ocak 2020’de de Üsküp’e 250 kilometre uzaklıktaki Sofya’ya Büyükelçi olarak atandı. Böylece diplomat çift Türkiye’yi iki ayrı ülkede birinci derecede temsil etmeye başladı.



Birbiriyle tarihi problemleri olan iki komşu ülkeye atanan karı-koca elçiler Balkan Türkleriyle ilgili bazı ortak etkinliklerde de bir araya geliyor. Elçi çift, haftasonları da birbirine zaman ayırabiliyor. Bazen Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök Sofya’ya, bazen de Sofya sefiresi Aylin Sekizkök Üsküp’e gidiyor. Son olarak Aylin Sekizkök, eşiyle haftasonu buluşmasını bir fotograf eşliğindeki, kalp emojili ‘Üsküp Büyükelçimiz Sofya’da. Hayat sevdiklerimizle güzel’ tweet’iyle paylaştı.

‘DAVA AŞKI BİRLEŞTİRDİ’

Dışişleri Bakanlığı’nda çalıştığı süreçte verdiği bir röportajda bir diplomatla evli olmanın, mesleğin zorluklarını birlikte göğüslemeye yardım ettiğini anlatan Aylin Sekizkök, “Ben denizcilik dairesinde yani Türk-Yunan sorunlarıyla ilgilenen dairede görev yaparken eşim de Kıbrıs dairesinde çalışıyordu. Aynı genel müdür yardımcılığının altında bir dava aşkı, hayatımızı birleştirdi” ifadelerini kullanmıştı.