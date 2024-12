250 el bombası ve 270 bin mermi çalınmış... Polis itirafçı oldu tüm detaylar ortaya çıktı

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin, organize suç örgütüne yönelik 10 Kasım’da düzenlediği 'KUYU-37' adı verilen operasyonda, şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen bazı silah, mühimmat ve el bombalarının emniyet envanterine ait olduğu belirlendi.

Bu tespit üzerine başlatılan soruşturmada Adana Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nün deposundaki 250 el bombası ve 270 bin merminin çalındığı belirlendi.

Depodan sorumlu özel harekat polisi O.K.’nin, borsada yüklü miktarda para kaybettiği, borcunu kapatmak için de silah ve mühimmatları satmayı planladığı öne sürüldü.

MÜHİMMATLAR ZAYİAT OLARAK GÖSTERİLMİŞ

O.K.’nin, silah ve mühimmatları FETÖ üyeliği ve ‘ByLock’ kullanıcısı olması nedeniyle ihraç edilen polis memuru Y.Y.’ye sattığı, onun da Mersin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi’nde görevli Z.T.M. isimli kadın başkomisere devrettiği iddia edildi.

Başkomiser Z.T.M.’nin, silah ve mühimmatları Mezitli Devriye Ekipler Amirliği’nde görevli polis memuru eşi A.M. ile avukat M.Y. ile birlikte bir av bayisine sattığı saptandı.



Çalınan silah ve mühimmatın envanterden düşürülebilmesi için eğitimlerde zayiat olarak gösterildiği, sonrasında da suç örgütlerine ulaştırıldığı belirtildi.

İTİRAFÇI OLDU

İtirafçı olmayı kabul eden O.K.’nin, satışın nasıl gerçekleştirildiğini anlatması üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü, durumu Ankara’ya bildirdi.

Özel Harekat Daire Başkanlığı’ndan gelen heyet, soruşturmada adı geçen polisleri sorgulamak üzere Adana’ya geldi. Yapılan sorgulamada organize suç örgütü üyelerinin avukatı olduğu öne sürülen M.Y.’nin de olayda rolü olduğu anlaşıldı.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Tespitler üzerine KOM ekipleri, 5’i polis, 1’i avukat olan 11 şüphelinin yakalanması için 29 Kasım’da operasyon başlattı. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda O.K., A.M., Z.T.M. ve M.Y.’nin de aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

M.Y.’nin avukatlık bürosu da dahil adreslerdeki aramalarda 139 el bombası, 55 tabanca, 3 otomatik tabanca, 2 av tüfeği, değişik çaplarda 7 bin 621 mermi, 200 şarjör, 17 balistik yelek, 5 elektroşok cihazı, 40 biber gazı, 23 bıçak ele geçirildi.

100 EL BOMBASI, 255 BİN MERMİ KAYIP

Ele geçirilen malzemeler emniyete götürülürken, Özel Harekat Şubesi envanterinde olması gerektiği belirtilen 100 el bombası ile 255 bin merminin kaybolduğu tespit edildi.

Polis, çalınan el bombası ve mermilerin satıldığı kişileri tespit edip, yakalamak için çalışmayı sürdürdüğü belirtildi.

7 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden itirafçı polis O.K., eski polis Y.Y., avukat M.Y., polis eşi A.M. ile E.T., A.K. ve K.B. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.