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250 bin TL değerinde... 64 ikametten çaldılar! O anlar kamerada

#Hırsızlık#Kapı#Bursa
250 bin TL değerinde... 64 ikametten çaldılar O anlar kamerada

Bursa'da 4 günde 64 farklı adresten yaklaşık 250 bin lira değerinde demir bahçe kapısı çalan 2 şüpheliden C.M.S. (26) gözaltına alındı. Hırsızlık anları, güvenlik kameralarına yansıdı.

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Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde farklı adreslerden bahçelerin demir kapıları çalındı. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı adreslerin çevresinde araştırma yapan polis, yaklaşık 115 farklı güvenlik kamerasını inceledi. Ekipler, şüphelilerin kullandığı hafif ticari aracı tespit etti. Plakadan yola çıkan ekipler, 4 günde 250 bin lira değerinde 64 kapı çalan şüphelilerin C.M.S. ve O.A. olduğunu belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından C.M.S., dün akşam saatlerinde ikametinde yakalanıp gözaltına alındı.

250 bin TL değerinde... 64 ikametten çaldılar O anlar kamerada


Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.M.S., adliyeye sevk edildi. Polisin, diğer hırsızlık şüphelisi O.A.'yı yakalama çalışmaları sürüyor.

Bu sırada, şüphelilerin bahçe kapılarını çaldığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari araçla gelen şüphelilerin, saniyeler içinde kapıları alıp araca yükledikleri ve hızla uzaklaştıkları yer aldı.

250 bin TL değerinde... 64 ikametten çaldılar O anlar kamerada

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#Hırsızlık#Kapı#Bursa

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