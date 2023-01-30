250 bin öğrencisi var... Yazdan sonra kış okulu

Haberin Devamı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) yaz okullarının ardından bu yıl ilk kez kış okullarını da açtı. Yarıyıl tatilinde bilim, sanat, matematik ve İngilizce alanlarında ders almak isteyen öğrenciler açılan ücretsiz kurslara büyük ilgi gösterdi. 21 Ocak’ta başlatılan kış okulları, 5 Şubat’a kadar eğitime devam edecek. Kış okulları ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik birçok farklı kursu içeriyor. Matematik ve İngilizce kurslarının yanı sıra BİLSEM destekleme ve yetiştirme kurslarında, bilim ve sanat alanlarında oluşturulan atölye programlarında öğrenciler toplam 16 saat eğitim alabiliyor. Bir öğrenci, en fazla iki farklı atölye veya ders grubundan BİLSEM destekleme ve yetiştirme kursuna devam edebiliyor. Böylelikle öğrenciler haftada 32 saat atölyelere katılabiliyor. Kış okullarında ülke genelinde toplam 22 bin 341 kurs açıldı. Bu kurslara kaydolan öğrenci sayısı ise 247 bin 895.

Haberin Devamı

Bahçelievler İstanbul Ticaret Odası (İTO) Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Müdür Yardımcısı Yeliz Akay, kış okullarına en fazla ilk ve ortaokul öğrencilerinin ilgi gösterdiğini, en çok ilgi gören atölyelerin ise resim, müzik, dijital tasarım ve inovasyon ile yapay zekâ olduğunu söyledi. Akay şöyle konuştu:

“Öğrencilerimiz yaz okulunu deneyimledikten sonra kış okuluna da büyük bir hevesle katılmak istediler. Hem atölyelerden hem de genel BİLSEM konseptinden faydalanabiliyorlar. Şu an atölyelerimize katılan toplam 138 öğrencimiz var. Sınıflarda 5 -7 öğrenci olmasını hedefliyoruz. Fakat gelen yoğun talebi karşılamak amacıyla bazı atölyelerimiz 10 kişiyi buldu.”

Haberin Devamı

YEŞİL GELECEK İÇİN TASARLIYOR

ÇAPA Fen Lisesi 9’uncu sınıf ve aynı zamanda BİLSEM öğrencisi olan Muhammet Adikti, dönem başından beri 7 kişilik ekibiyle güneş enerjisiyle çalışan insansız otonom kara aracı tasarlıyor. Çalışmalarına kış okullarının robotik atölyesinde devam eden Muhammet, orman yangınları sonrası zarar gören bölgeleri yeniden yeşillendirecek otonom araçlarını mart ayında bitirmek için eğitimlerini sürdürüyor. Muhammet, “Ekibimizin adı ‘Green Future’ yani ‘Yeşil Gelecek’. Orman yangınlarına karşı otonom ağaç tohumu diken kara aracı tasarlıyoruz. Aracımız tahrip olmuş orman alanlarında belirlediğimiz yerlere tohum ve fidanları belli aralıklarla otomatik olarak atarak can suyunu verecek. Yanında bulunan sensörler sayesinde var olan engelleri algılayıp ona göre hareket edecek” dedi.