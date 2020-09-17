250 bin lira gasbedilmişti! Yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Bornova ilçesine bağlı Kazımdirik Mahallesi’nde, dün saat 00.30 sıralarında bir gasp olayı yaşandı. Kuyumcu dükkanı işleten ve telefon alım satımı yaptığı öğrenilen Ö.F.G., akşam saatlerinde 150 bin lira parayı yanına alarak dükkanını kapattı. Ö.F.G., buluştuğu kardeşi S.G.’den de 100 bin lira aldı. Toplam 250 bin lira nakit parayı sırt çantasına koyan Ö.F.G., evine gitmek üzere yıla çıktı. Evinin yakınında otomobilden inen Ö.F.G.’nin önü bir grup tarafından kesildi.



BOĞUŞMA SIRASINDA YARALANDI



Şüpheliler, "Ver lan çantayı" diyerek Ö.F.G.’nin boğazına bıçak dayadı. Yaşanan arbede sırasında Ö.F.G. boynundan yaralandı. Şüpheliler, olay yerinde bekleyen plakasız beyaz bir otomobile binerek uzaklaştı. Ö.F.G., aracına binerek şüphelilerin peşine düştü. Ancak şüpheliler izini kaybettirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boynundan yaralanan Ö.F.G. ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.



KAZA YAPAN ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI



Şüpheliler, Kemalpaşa Caddesi’nde plakasız otomobille giderken kaza yaptı. Otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bir fabrikanın önünde ağaca çarptı. Kaza sonrası şüphelileri kaçarken, otomobil sürücüsü olduğu ileri sürülen B.H. ise yakalandı.



YAKLAŞIK 22 GÜN TAKİP ETMİŞLER



Gözaltına alınan B.H.’nin ifadesinde, gasp olayına ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı. sorgulama sonucu şüphelilerin 3 kişi olduğu kesinlik kazandı. B.H.’nin ifadeleri doğrultusunda şüphelilerin Ö.F.G.’yi, yaklaşık 22 gün boyunca takip ettikleri anlaşıldı. Hatta olaydan bir gün önce kaza yaptıkları araç ile takip ettikleri ve plakasının takılı olduğu öğrernildi. B.H., gasp olayından sonra İstanbul’a kaçmayı da planladıklarını itiraf etti.



AVUKAT: 2 ŞÜPHELİ İLE 145 BİN LİRA HENÜZ BULUNAMADI



Gasp olayında yaralanan Ö.F.G.’nin Avukatı Hatice Kübra Bilgin, gaspedilen 250 bin liranın tamamamının araç içerisinde ele geçirildiği bilgisinin asılsız olduğunu belirterek, olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Avukat Bilgin, "Müvekkil Ö.F.G.’ye karşı silahla yağma suçunu işleyen ve müvekkilin boynuna bıçak dayayarak, iki adet derin bir şekilde kesmek suretiyle 250 bin liranın bulunduğu çantayı alarak plakasız otomobil ile kaçan şüphelilerden B.H. isimli şüpheli aynı araçla kaza yaptıktan sonra yakalanmıştır. Müvekkilden alınan 250 bin liranın yalnızca 105 bin lirası araç içinde bulunmuştur. Ancak olaya karışan iki şahıs ve 145 bin lira henüz bulunamamıştır. Paranın tamamının araç içeresinde ele geçirildiği bilgisi asılsızdır. Şüphelilerin müvekkili gasp edebilmek için yaklaşık 22 gün takip ettikleri hatta olaydan bir önceki gün olay yerinde bulundukları, müvekkili takibe aldıkları sırada aynı aracı kullanmakta oldukları ve aracın plakasının üzerinde olduğu haricen öğrenilmiştir." ifadelerinde bulundu.