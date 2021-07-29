250 bin lira değerinde! Söke'de ele geçirildi

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Sazlı Mahallesi'nde gümrük kaçağı parfüm satıldığı bilgisine ulaştı. Jandarma ekiplerince tespit edilen adreslere dün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda, kaçak olduğu tespit edilen 5 bin 949 parfüm, 1 şişe kapaklanma aleti, barkod ve hologram ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak parfümlerin maddi değerinin 250 bin lira olduğu belirtilirken, satıcı Orhan D. (47) gözaltına alındı. Hakkında adli işlem başlatılan Orhan D. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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