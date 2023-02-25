25 yıllık vefa... Malezyalı Tuğgeneral depremde Adıyaman’a koştu

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Birçok ülke askerlerini, arama kurtarma ekiplerini ve sahra hastanelerini depremden etkilenen 10 şehre gönderdi.

GATA’DA EĞİTİM ALDI

Türkiye’ye yardıma koşanlardan birisi de Malezya ordusunda görev yapan Tuğgeneral Amran Amır Hamzah oldu. 25 yıl önce Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde (GATA) tıp eğitimini tamamlayan Hamzah, depremden etkilenen Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde Malezya ordusunun kurduğu sahra hastanesinde yaralıları tedavi ediyor. 10 şehri kapsayan çok büyük bir deprem yaşandığını vurgulayan Tuğgeneral Hamzah, “Bugüne kadar 620 kişi tedavi edildi. Türkiye’ye olan vefa borcumu ödüyorum. Türkiye bizim kardeş ülkemiz, burada olup yardım ettiğim için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

‘KEMAL SUNAL’I ÇOK SEVERDİM’

Türkiye’ye 1989’da gelen Hamzah, Kara Harp Okulu’nda bir yıllık lisan kursuna katılmıştı. Ardından 1990’da Ankara GATA’da tıp eğitime başlayan Hamzah, 1998’de mezun olarak ülkesine dönmüştü. Tuğgeneral Hamzah, “Türkiye’ye geldiğimde yemek yerken ekmeğin bütününü bitiremiyordum ancak zamanla alışıp bitirmeye başladım. Yemekler çok güzeldi, ilk yediğim yemek şehriye çorbasıydı. Kara Harp Okulu’nda da çok güzel arkadaşlıklarım oldu, dil kursunda Türkçe öğrendim. Türk kültürünü, müziğini öğrendim. En çok sevdiğim sanatçı Kemal Sunal’dı, filmlerini çok severdim. Sezen Aksu, Mirkelam, İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar’ı dinlerdim” dedi.