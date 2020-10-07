MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri25 yıllık şoför Fatma, şimdi de belediye otobüsü kullanıyor
GeriGündem 25 yıllık şoför Fatma, şimdi de belediye otobüsü kullanıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA)
Haber Giriş: 07.10.2020 - 11:55 | Son Güncelleme:

25 yıllık şoför Fatma, şimdi de belediye otobüsü kullanıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
25 yıllık şoför Fatma, şimdi de belediye otobüsü kullanıyor
Abone Olgoogle-news

KIRŞEHİR’de, 25 yıldır taksi ve minibüs şoförlüğü yapan, 1 çocuk annesi Fatma Işık (51), belediye otobüsü şoförlüğüne başladı. Kentin 2 kadın belediye otobüsü şoföründen biri olan Işık, "Şehirde kadın şoför olması büyük gurur" dedi.

25 yıllık şoför Fatma, şimdi de belediye otobüsü kullanıyor
Kırşehir’de yaşayan Fatma Işık, uzun yıllar taksi ve minibüs şoförlüğü yaptıktan sonra belediyenin toplu taşıma otobüslerine şoför alımı yaptığını duyunca başvuruda bulundu. Başvurusu kabul edilen Işık, 5 ay önce belediye otobüsü kullanmaya başladı. Kentin 2 kadın otobüs şoföründen biri olan Işık, görenlerin de dikkatini çekiyor. Her gün yüzlerce kişiyi taşıyan Işık, ev ekonomisine de katkı sağlıyor.

Evli ve 1 çocuk annesi Işık, şoförlüğü çok sevdiğini belirterek, "Yaklaşık 5 ay önce otobüs şoförlüğüne başladım. Onun dışında 25 yıldır şoförüm. Taksi ve minibüs tarzı araçlar kullandım. Şoförlüğü çok seviyorum. ’Kadının yapabileceği en güzel meslek öğretmenlik’ derler. Bana göre öğretmenlikten sonra en güzel meslek şoförlük gelir. Bu işi yaptığım için memnunum. Eşim de en büyük destekçim" dedi.

Kendisini görenlerin şaşırdığını söyleyen Fatma Işık, "Vatandaşlar ilk başlarda şaşırdılar. Daha sonra çok mutlu oluyorlar. Şehirde kadın şoför olması büyük bir gurur. Herkes çok mutlu oluyor. Özellikle genç kızlarımız seviniyorlar" diye konuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle