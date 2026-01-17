25 yıllık müzakerenin ardından imzalar atıldı… AB-MERCOSUR anlaştı

Haberin Devamı

Paraguay'ın başkenti Asuncion'da gerçekleştirilen AB-MERCOSUR ticaret anlaşması imza törenine, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile birlikte bölge ülkelerinin liderleri katıldı.

“BU ANLAŞMA 25 YILDIR HAZIRLANIYORDU”

Törende konuşan von der Leyen, "Bugün MERCOSUR ve Avrupa arasında yeni bir ortaklık anlaşması anlamına gelen önemli bir belgeyi imzalıyoruz. Bu anlaşma 25 yıldır hazırlanıyordu." dedi.

AB ve MERCOSUR ülkelerinin küresel gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) neredeyse yüzde 20'sine denk gelen dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesini kuracağını belirten von der Leyen, bunun 700 milyon insana yeni fırsatlar sunacağını ifade etti.

Von der Leyen, "Bu anlaşma, tarifeleri ve diğer ticaret engellerini ortadan kaldıracak, kamu alımlarını açacak, yatırım ve ticaret akışını teşvik edecek kurallara dayalı bir çerçeve sağlayacak." diye konuştu.

AB ve MERCOSUR ülkelerinin dünyaya rekabet yerine işbirliğini, kutuplaşma yerine ortaklığı tercih etme mesajı verdiğini dile getiren von der Leyen, anlaşmadan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Müzakereleri 25 yılı aşan anlaşma kapsamında, sığır eti, kümes hayvanları, süt ürünleri gibi bazı tarım ürünlerinde gümrük avantajları sağlanacak. Buna karşılık Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ı kapsayan MERCOSUR ülkeleri pazarlarını Avrupa sanayi ürünlerine daha fazla açacak.

Anlaşmayla, yaklaşık 700 milyon tüketiciyi kapsayan dünyanın en büyük ticaret bölgelerinden biri kurulmuş olacak.

AB şirketlerine bölgede yeni fırsatlar sunacak anlaşmayla AB'nin MERCOSUR'a yıllık ihracatında yüzde 40'a varan seviyede artış yaşanması bekleniyor.

Anlaşma, MERCOSUR'dan AB'ye gönderilen hassas tarım ürünlerinin gerekli durumlarda pazara erişimini sınırlandırabilecek tedbir maddeleri de içeriyor.

Anlaşma, bu aşamadan sonra Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi tarafından onaylanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Brüksel, söz konusu anlaşmayı Latin Amerika'daki ticarette AB’nin payını ve etkisini artıracak önemli bir jeopolitik kazanım olarak değerlendiriyor.

Avrupalı çiftçiler ise düşük standartlarda üretildiğini savundukları ucuz tarım ve hayvancılık ürünlerinin Avrupa pazarını doldurabileceğine dikkati çekerek, bunun birçok çiftliğin iflasına yol açabileceğini belirtiyor.

Anlaşmaya Almanya ve İspanya destek verirken, özellikle Fransa, Polonya ve Macaristan başta olmak üzere bazı ülkeler ile Avrupa genelindeki çiftçi örgütleri karşı çıkıyor.