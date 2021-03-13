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Gündem
Fatih DALDAL/ ÇANAKKALE (DHA)
Haber Giriş: 13.03.2021 - 13:01 | Son Güncelleme:

25 yıldır kayıp oğlunu arıyor

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25 yıldır kayıp oğlunu arıyor

ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinde yaşayan Bahri Uyanık (75), 25 yıldır kayıp olan şizofreni hastası oğlu Erol Uyanık'ı arıyor.

25 yıldır kayıp oğlunu arıyor

İlçeye bağlı Tepecik Mahallesi’nde yaşayan 2 çocuk babası Bahri Uyanık’ın oğlu Erol Uyanık'a 25 yıl önce şizofreni teşhisi koyuldu. Uyanık da ayakkabı tamirciliği yaparak geçimini sağlayan ve o tarihte 21 yaşında olan oğlunu tedavi için Manisa Devlet Hastanesi’ne götürdü. Tedavinin ardından baba-oğul, evlerine dönmek için yola çıktı. Ancak Erol Uyanık, İzmir Otogarı'nda ortadan kayboldu. Saatlerce aramasına rağmen oğlunu bulamayan baba polis ekiplerinden yardım istedi. Polis ekiplerinin yaptığı aramada da Erol Uyanık bulunamadı.

Uzun süre İzmir ve Manisa'da aramalarını sürdüren ancak sonuç alamayan baba Uyanık, 25 yıldır oğlundan gelecek güzel haberi bekliyor.

Bahri Uyanık, “Oğlumu Manisa’ya doktora götürdüm. İzmir’de garajda, 'Ben bilet alıp, geleyim' dedim. Sandalyede oturuyordu. Bileti aldım geldim. Çocuk yok. Polise gittim. İzmir’de bir ay çocuğumu aradım, bulamadım. Köprü altlarında canıma bir şey olacak korkusuyla oğlumu aradım. Çanakkale’de dediler gittim, Menemen’de dediler gittim, Edremit’te dediler gittim. İzmir’de bulunan direklere kağıt yazdım, 25 seneden beri arıyorum. Oğlumu özlüyorum. Yıllardır hasret çekiyorum” dedi.

25 yıldır kayıp oğlunu arıyor

 

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