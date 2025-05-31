Uşak Cezaevi isyanı sanıklarından biri İstanbul'da yakayı ele verdi

Haberin Devamı

Uşak E Tipi Cezaevi'nde 2000 yılında 6 kişinin ölümü, 23 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara karıştığı tespit edilen ve 12 yıldır aranan hükümlü, İstanbul'da yakalandı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda, 2000 yılında Uşak E Tipi Cezaevi'ndeki olaylara karıştığı tespit edilen Salim Muslu'nun izine ulaştı.

5 AYRI ARANMA KAYDI VAR

Muslu'nun, cezaevindeki olaylar sırasında "kasten öldürme", "hükümlü veya tutuklunun ayaklanması", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından 5 ayrı aranma kaydı olduğu, müebbet ve 2 yıl 6 ay hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

Haberin Devamı

2013 YILINDAN BERİ ARANIYOR

Firari olarak 2013 yılından beri aranan Muslu, Eyüpsultan'da polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Muslu, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.