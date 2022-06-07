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25 yıl hapisle aranıyordu! Kocaeli'de bazanın içinde yakalandı

#İZMİT#Kocaeli#Polis
25 yıl hapisle aranıyordu Kocaelide bazanın içinde yakalandı

KOCAELİ’de, hırsızlık suçundan 25 yıl hapis cezasıyla aranan O.Ö., evde bazanın içerisinde yakalandı.

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık suçundan 25 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ö.’nün İzmit’te bir evde saklandığını belirledi. Eve baskın düzenleyen ekipler, O.Ö.'yü saklandığı bazanın içinde yakaladı.

25 yıl hapisle aranıyordu Kocaelide bazanın içinde yakalandı

Gözaltına alınan O.Ö., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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#İZMİT#Kocaeli#Polis

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