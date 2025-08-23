25 yıl boyunca imece usulü çalıştılar! Kazma ve küreklerle başardılar... 'Göz yaşı kadar bile yoktu'

Haberin Devamı

Hebüllü Mahallesi sakinleri, imece usulüyle örnek bir çevre çalışmasına imza attı. Mahalle sakinlerdi yaylalarındaki 50 dönümlük araziyi 25 yıl boyunca ağaçlandırarak toplam 25 bin çam fidanını toprakla buluşturdu.

Yıllar süren emek sayesinde bölge, adeta doğal bir orman görünümüne kavuştu. Sadece ağaçlandırma çalışmalarıyla yetinmeyen mahalle sakinleri, kendi imkânlarıyla yaylalarına Ordu il sınırından yaklaşık 5 kilometrelik hat çekerek su getirdi. Zorlu arazi şartlarına rağmen el birliğiyle yürütülen çalışma hem doğaya hem de bölge yaşamına katkı sağladı.

Mahalle sakinleri doğayı koruma bilinciyle hayata geçirdikleri çalışma ile gelecek nesillere yeşil bir miras bırakmak istediklerini söylediler.

"50 DÖNÜMDE 25 BİN ÇAM AĞACINI TOPRAKLA BULUŞTURDUK"

İmece usulüyle yaylalarına su ve çam ormanı kazandırdıklarını söyleyen yöre sakinlerinden Kemal Arslan, "50 dönüm kadar yeri ağaçlandırdık. Çamları devletten talep ettik. Vatandaşlarımızın da yardımıyla doğayla buluşturduk. 25 bin kadar çam ağacımız yetişti.

Karşı taraf Ordu ilidir. Aradan geçen ırmak Ordu ile sınırımızı kesiyor.Karşıdaki Ordu ilinin sınırlarından kendi imkanlarımızla su getirdik gecede gündüz de akıyor. Kazma küreklerle yaşlı genç kadın erkek demeden herkesin yardımıyla suyu getirdik" dedi.

Kazma ve küreklerle yaylaya imece usulü suyu getirdiklerini söyleyen Hebüllü sakinlerinden Osman Karaboğa ise "İmece usulüyle 25 bin çam ağacını burayla buluşturduk. Suyu getirirken de kepçe işlemediği için kazma küreklerle suyumuzu getirdik. Şimdi çok güzel sularımız akıyor" diye konuştu.