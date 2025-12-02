×
Güncelleme Tarihi:

#Mersin#Göz#Görme
25 yaşından beri bu günü bekliyordu: 80 yaşında ışığa kavuştu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2025 15:36

Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşayan Fatma Çöküş (80), 25 yaşında kaybettiği sağ gözündeki görme yetisini 55 yıl sonra ameliyatla yeniden kazandı. 

ırklarsırtı Mahallesi’nde yaşayan Fatma Çöküş'ün 25 yaşındayken kaybettiği sağ gözünün durumuyla ilgili doktorlar ‘Sinirleri ölmüş, artık görmez’ diyerek umut vermedi. 55 yıldır sağ gözü görmeyen Fatma Çöküş, Tarsus Devlet Hastanesi’nde görevli göz doktoru Ümit Yapıcı'ya sol gözündeki rahatsızlığı nedeniyle muayene olmaya geldi. Sağ gözünün de 55 yıldır görmediğini anlatan Çöküş'ü muayene eden doktor Yapıcı, ameliyat kararı aldı. 24 Kasım’da ameliyata alınan Fatma Çöküş, operasyonun ardından 55 yıl sonra yeniden görmeye başladı. 

Ailesi ve yakınları ile büyük sevinç yaşarken Fatma Çöküş, "Allah’a çok şükür. Ümit Hocamız gözümü açtı. Devlet hastanemize ve milletimize teşekkür ediyorum" dedi. 

'ÇOK DUYGULANDIRDI' 

Çöküş’ün ameliyatını gerçekleştiren doktor Ümit Yazıcı da "Fatma teyze yaklaşık 1 ay kadar önce polikliniğimize, sol gözünde yan batma şikayetiyle geldi. Sağ gözünde umudunu neredeyse kesmişti. Sorduğumda, sağ gözünün 55 yıldır görmediğini ve kimsenin ameliyat etmediğini söyledi. Gerekli tetkiklerin ardından sağ gözünü ameliyat ettik. Ameliyattan sonra bize ışık gördüğünü ve göremeyen gözünün artık gördüğünü söyledi. Bu bizi çok duygulandırdı. Umarım hayatı boyunca hep böyle şanslı karşılaşmalar yaşar teyze ve böyle başka bir sağlık sorunu çekmez” diye konuştu. 

