25 yaşındaki Tuğba hemşire, evlilik yıl dönümünde aracında ölü bulundu

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Olay, Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesi 5628'inci Sokak'taki TOKİ Konutları otoparkında meydana geldi. Otoparkta park halindeki 26 AIC 139 plakalı otomobilin arka koltuğunda hareketsiz yatan kadını görenler, polise haber verdi.

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada isminin Tuğba Koç olduğu öğrenilen kadının, boğazının kesilmesi sonucu öldüğü tespit edildi.

Olay Yeri İnceleme ekibi ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından, Tuğba Koç’un cenazesi, otopsi için Eskişehir Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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Eskişehir Şehir Hastanesi'nde hemşire olan Tuğba Koç’un, A.K. ile evli olduğu ve bugün 1'inci evlilik yıl dönümü olduğu belirtildi.

Tuğba hemşirenin cinayete mi kurban gittiği, yoksa intihar mı ettiği yapılacak otopsiyle netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.