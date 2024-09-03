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25 yaşındaki Tuğba hemşire, evlilik yıl dönümünde aracında ölü bulundu

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#Kadın Cinayeti#Eskişehir#Tuğba Koç
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2024 11:39

Eskişehir'de hemşire Tuğba Koç’un (25), evliliğinin 1'inci yıl dönümünde, yaşadığı binanın otoparkındaki otomobilinin arka koltuğunda boğazı kesilmiş cesedi bulundu.

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Olay, Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesi 5628'inci Sokak'taki TOKİ Konutları otoparkında meydana geldi. Otoparkta park halindeki 26 AIC 139 plakalı otomobilin arka koltuğunda hareketsiz yatan kadını görenler, polise haber verdi.

25 yaşındaki Tuğba hemşire, evlilik yıl dönümünde aracında ölü bulundu

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada isminin Tuğba Koç olduğu öğrenilen kadının, boğazının kesilmesi sonucu öldüğü tespit edildi.

25 yaşındaki Tuğba hemşire, evlilik yıl dönümünde aracında ölü bulundu

Olay Yeri İnceleme ekibi ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından, Tuğba Koç’un cenazesi, otopsi için Eskişehir Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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25 yaşındaki Tuğba hemşire, evlilik yıl dönümünde aracında ölü bulundu

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde hemşire olan Tuğba Koç’un, A.K. ile evli olduğu ve bugün 1'inci evlilik yıl dönümü olduğu belirtildi.

25 yaşındaki Tuğba hemşire, evlilik yıl dönümünde aracında ölü bulundu

Tuğba hemşirenin cinayete mi kurban gittiği, yoksa intihar mı ettiği yapılacak otopsiyle netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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#Kadın Cinayeti#Eskişehir#Tuğba Koç

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