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25 yaşındaki Serhat serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

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#Batman Ilısu Barajı#Serhat Sonğur#Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü
25 yaşındaki Serhat serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2026 15:14

Batman'da serinlemek için Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'ne giren 25 yaşındakiSerhat Sonğur boğlarak hayatını kaybetti.

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Olay, öğle saatlerinde Hasankeyf ilçesine bağlı Üçyol köyü mevkisindeki Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nde meydana geldi. Serinlemek amacıyla suya giren Serhat Sonğur, bir süre sonra çırpınmaya başladı, kısa süre sonra da gözden kayboldu.

Çevredekiler tarafından bulunup sudan çıkarılan Serhat Sonğur için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sonğur, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan Serhat Sonğur, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sonğur'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.


25 yaşındaki Serhat serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

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#Batman Ilısu Barajı#Serhat Sonğur#Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü

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