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25 yaşındaki İbrahim evinde öldürülmüştü! Kan donduran gerçek ortaya çıktı: Sevgilisinin arkadaşları gözaltında

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#Cinayet#Muğla#Fethiye
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2025 13:55

Muğla'nın Fethiye ilçesinde İbrahim Solak (25), evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Evdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, Solak'ın kız arkadaşının arkadaşları olduğu belirlenen 3 şüpheliyi Manisa'da gözaltına aldı.

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Olay, dün gece, Fethiye ilçesi Esenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine İbrahim Solak'ın evine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren polisler, Solak'ı kanlar içinde yerde hareketsiz buldu. Sağlık ekibinin kontrolünde İbrahim Solak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

25 yaşındaki İbrahim evinde öldürülmüştü Kan donduran gerçek ortaya çıktı: Sevgilisinin arkadaşları gözaltında

Tabancayla vurulup öldürüldüğü belirlenen Solak'ın cansız bedeni, polis ve savcının olay yeri incelemelerinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

25 yaşındaki İbrahim evinde öldürülmüştü Kan donduran gerçek ortaya çıktı: Sevgilisinin arkadaşları gözaltında

Polis ekipleri, İbrahim Solak'ın ev arkadaşını gözaltına aldı. Evdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, olay günü eve 3 kişinin bahçe duvarından atlayarak girdiğini belirledi. Görüntüler, Solak'ın ev arkadaşına gösterildi. İbrahim Solak'ın olay günü, garson olarak çalıştığı oteldeki işinde olduğunu belirten ev arkadaşı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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25 yaşındaki İbrahim evinde öldürülmüştü Kan donduran gerçek ortaya çıktı: Sevgilisinin arkadaşları gözaltında

EVE GİREN KİŞİLER SEVGİLİSİNİN ARKADAŞI

Polis, güvenlik kamerasından tespit edilen 3 şüpheliyi Manisa'da yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheli 3 kişinin, öldürülen İbrahim Solak'ın kız arkadaşının arkadaşları olduğu belirtildi. Öte yandan, normalde motosiklet tamircisi olan İbrahim Solak'ın otellerde çalışmak için Denizli'den bir süre önce Fethiye'ye geldiği öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

25 yaşındaki İbrahim evinde öldürülmüştü Kan donduran gerçek ortaya çıktı: Sevgilisinin arkadaşları gözaltında

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#Cinayet#Muğla#Fethiye

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