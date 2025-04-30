×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Aşırı hızla gelen felaket! 25 yaşındaki gencin feci ölümü: Babasının aracını kullanıyordu

Güncelleme Tarihi:

#Kaza#Trafik Kazası#Antalya
Aşırı hızla gelen felaket 25 yaşındaki gencin feci ölümü: Babasının aracını kullanıyordu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2025 11:12

Antalya'da otomobille park halindeki kamyonete çarpan Görkem Tosun (25), hayatını kaybetti. Görkem Tosun'un yolda aşırı hızla ilerlediği iddia edildi.

Haberin Devamı

Kaza, saat 07.30 sıralarında Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi Sitesi önündeki 75'inci Yıl Caddesi'nde meydana geldi. Sanayi sitesi içerisinde bir büfede çalışan Görkem Tosun, 07 BMZ 730 plakalı babasına ait otomobille iddiaya göre süratle seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Aşırı hızla gelen felaket 25 yaşındaki gencin feci ölümü: Babasının aracını kullanıyordu

ARAÇLAR METRELERCE SAVRULDU

Kontrolden çıkan araç, yolun sağında park halindeki 07 MZV 63 plakalı kamyonete çarptı. Otomobil ve kamyonet metrelerce savrulurken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Aşırı hızla gelen felaket 25 yaşındaki gencin feci ölümü: Babasının aracını kullanıyordu

Haberin Devamı

Araçta sıkışan Tosun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Tosun'un cansız bedeni, sıkıştığı yerden itfaiye ekibinin 1 saatlik çalışması ile çıkarılabildi. Kazayı haber alıp, gelen Tosun'un arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Tosun'un çıkarılan cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.  

Aşırı hızla gelen felaket 25 yaşındaki gencin feci ölümü: Babasının aracını kullanıyordu

Aşırı hızla gelen felaket 25 yaşındaki gencin feci ölümü: Babasının aracını kullanıyordu

Aşırı hızla gelen felaket 25 yaşındaki gencin feci ölümü: Babasının aracını kullanıyordu

Aşırı hızla gelen felaket 25 yaşındaki gencin feci ölümü: Babasının aracını kullanıyordu

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kaza#Trafik Kazası#Antalya

BAKMADAN GEÇME!