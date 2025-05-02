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25 yaşındaki genç kadın ile erkek arkadaşı aranıyor... Otomobil kanyon yakınlarında bulundu

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#Kayıp#Gizem Sinanoğlu#Süleyman Erdoğan
25 yaşındaki genç kadın ile erkek arkadaşı aranıyor... Otomobil kanyon yakınlarında bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2025 11:50

Ordu'nun Ulubey ilçesinde haklarında kayıp ihbarı yapılan Süleyman Erdoğan (35) ile arkadaşı Gizem Sinanoğlu (25) için arama çalışması başlatıldı.

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Ulubey ilçesi Yenisayaca Mahallesi'nde oturan Süleyman Erdoğan ile yanındaki arkadaşı Gizem Sinanoğlu'ndan 30 Nisan'da itibaren haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu. İhbarla bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

25 yaşındaki genç kadın ile erkek arkadaşı aranıyor... Otomobil kanyon yakınlarında bulundu

Aramalarda Süleyman Erdoğan'a ait 52 AY 465 plakalı otomobil, gece saatlerinde ilçenin Kardeşler Mahallesi Küpkaya Kanyonu yakınlarında bulundu.

25 yaşındaki genç kadın ile erkek arkadaşı aranıyor... Otomobil kanyon yakınlarında bulundu

Çalışmalar burada yoğunlaştırılırken, bölgede köpek ve dron destekli arama yapıldı. Otomobil incelemeye alınırken, ekiplerin suda ve çevresindeki çalışmaları sürüyor.

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25 yaşındaki genç kadın ile erkek arkadaşı aranıyor... Otomobil kanyon yakınlarında bulundu

25 yaşındaki genç kadın ile erkek arkadaşı aranıyor... Otomobil kanyon yakınlarında bulundu

25 yaşındaki genç kadın ile erkek arkadaşı aranıyor... Otomobil kanyon yakınlarında bulundu

 

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#Kayıp#Gizem Sinanoğlu#Süleyman Erdoğan

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