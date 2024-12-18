×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

25 yaşındaki genç, anten tamir ederken çatıdan düşüp öldü

Güncelleme Tarihi:

#Kadir Aratlı#İzmir#Karabağlar
25 yaşındaki genç, anten tamir ederken çatıdan düşüp öldü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 16:19

İzmir'in Karabağlar ilçesinde anten tamiri için çıktığı 4 katlı binanın çatısından düşüp, hayatını kaybeden Kadir Aratlı (25), Bergama ilçesinde toprağa verildi.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Umut Mahallesi 3868 Sokak'ta meydana geldi. Kadir Aratlı, 6 gün önce kiraladığı dairenin televizyon antenini tamir etmek için 4 katlı binanın çatısına çıktı.

25 yaşındaki genç, anten tamir ederken çatıdan düşüp öldü

İddiaya göre, Aratlı bu sırada mermerin kırılması sonucu metrelerce yüksekten beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aratlı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilen Aratlı, kurtarılamadı.

25 yaşındaki genç, anten tamir ederken çatıdan düşüp öldü

Haberin Devamı

Bayraklı Şehir Hastanesi'nde 10 gün önce işe başladığı belirtilen Kadir Aratlı için bugün Bayındır ilçesinde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, CHP Bayındır İlçe Başkanı Arif Uyguner ve yakınları katıldı. Aratlı, öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi. 

25 yaşındaki genç, anten tamir ederken çatıdan düşüp öldü

25 yaşındaki genç, anten tamir ederken çatıdan düşüp öldü

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kadir Aratlı#İzmir#Karabağlar

BAKMADAN GEÇME!