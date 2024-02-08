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25 yaşındaki Buğrahan'ın şüpheli ölümü: Yemek yedikten sonra uyuduğu odasında cansız bedeni bulundu

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#Antalya#Buğrahan Kavut#Antalya Haberleri
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2024 09:29

Antalya’da ailesiyle beraber yaşayan gencin, yemek yedikten sonra dinlenmek için uyuduğu odada cansız bedeni bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken aile üyeleri büyük üzüntü yaşadı.

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Olay, saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 2875 sokak üzerinde bulunan sitede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir operatör firmasında çalışan Buğrahan Kavut (25) ailesi ile birlikte yemek yedikten sonra dinlenmek için odasına çekildi.

25 yaşındaki Buğrahanın şüpheli ölümü: Yemek yedikten sonra uyuduğu odasında cansız bedeni bulundu

Kavut’tan uzun sure ses alamayan yakınları kontrol edince hareketsiz olarak buldu. İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri geldi.

25 yaşındaki Buğrahanın şüpheli ölümü: Yemek yedikten sonra uyuduğu odasında cansız bedeni bulundu

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Buğrahan Kavut’un bilinen bir rahatsızlığının olmadığı ve çevresi tarafından da çok sevildiği öğrenildi.

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25 yaşındaki Buğrahanın şüpheli ölümü: Yemek yedikten sonra uyuduğu odasında cansız bedeni bulundu

Olay yerine gelen yakınları ise büyük üzüntü yaşadı. Cenaze olay yeri ve savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

25 yaşındaki Buğrahanın şüpheli ölümü: Yemek yedikten sonra uyuduğu odasında cansız bedeni bulundu

25 yaşındaki Buğrahanın şüpheli ölümü: Yemek yedikten sonra uyuduğu odasında cansız bedeni bulundu

25 yaşındaki Buğrahanın şüpheli ölümü: Yemek yedikten sonra uyuduğu odasında cansız bedeni bulundu

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#Antalya#Buğrahan Kavut#Antalya Haberleri

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