25 milyon kapsam dışı

İlhan, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, TÜİK verilerine göre 18 yaş altı ve gebe sayısının Türkiye genelinde 20-25 milyon kişi arasında olduğuna dikkat çekti: “Kabaca bakıldığında, çocuklar ve gebeler açısından 25 milyon kişi şu anda kapsam dışında diye düşünülebilir. Hastalığı 4-6 ay arasında geçirdiyseniz de kapsam dışısınız. Hiç hasta olmadıysanız ya da geçirip geçirmediğinizi bilmiyorsanız direkt aşı olacaksınız. Antikora bakılmayacak. Sağlık çalışanı olsun, vatandaş olsun, sırası geldiğinde aşı olabilecek.”