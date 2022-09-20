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25 metrekare odaya 3 bin 500 lira isteyen ev sahibi konuştu: 3-4 kişi kalır

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#Ev#Kira#Sosyal Medya
25 metrekare odaya 3 bin 500 lira isteyen ev sahibi konuştu: 3-4 kişi kalır
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2022 07:00

Kendisine gösterilen tepkilere yanıt veren ev sahibi “Emlakçının hemen ilan vereceğini bilmiyordum, eski hali kötü ancak boya badana yaptık, çok masrafa girdik” dedi.

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İstanbul Eyüpsultan’daki Düğmeciler Mahallesi’nde ofisten dönüştürülen yaklaşık 25 metrekarelik bir oda için 3 bin 500 TL kiralık ilanı verilmesi sosyal medyada gündem oldu. İlanı görenler bu oda için istenen kiranın çok fazla olduğunu ifade etti. Tepkilere neden olan odanın sahibi Veli Budanmış, odanın eski halinin kötü olduğunu, o şekilde zaten kiraya verilemeyeceğini belirterek, “Burası 25 metrekare, mutfak, tuvalet ve bir odası var. Boya badana yaptırdık, çok masrafa girdik” dedi.

25 metrekare odaya 3 bin 500 lira isteyen ev sahibi konuştu: 3-4 kişi kalır

5 KİŞİ ARAYIP SORDU

Emlakçının ilanı erken vermesi nedeniyle odanın bakımsız, kötü halde göründüğünü ifade eden Veli Budanmış, “Oda 15 gündür ilanda. Resimleri emlakçı çekti. Kendisine ‘Bu şekilde çekiyorsun ama ben tamirata sokacağım burayı’ dedim. Sosyal medyaya düştüğünden haberim yok. Eski hali evet kötü ama ben emlakçının direk koyacağını bilemedim. O şekilde zaten verilmezdi. Genelde tek kişi için arıyorlar, onlara da ağır geldiği için tutmadılar. Şimdiye kadar 5 kişi aradı. Depo için isteyen de oldu. Biri, ’Kedi besleyeceğim’ dedi, ona vermedim” dedi. Odaya boya badana yapıldıktan sonra 15 bin lira masrafı olduğunu belirten Budanmış, “Burası 25 metrekare var. Mutfak, tuvalet ve bir odası var. Dürüst olmak lazım 3 bin 500 diyoruz ama, bekâr olduğu için en az 3-4 kişi kalacak, bir kişiye burası ağır gelir. Temiz, düzgün biri olursa 2 bin 500 TL’ye de veririz” diye konuştu. Budanmış, kendisinin de böyle yerlerde çok kaldığını, mutfağa çay ocaklarındaki gibi havalandırma sistemi kuracağını, pencere ve kapıları boyayacağını anlattı. Budanmış, bir ailenin bile zorunlu olursa bu odada kalabileceğini belirtti. 

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25 metrekare odaya 3 bin 500 lira isteyen ev sahibi konuştu: 3-4 kişi kalır

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