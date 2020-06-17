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ANTALYA (İHA)
Haber Giriş: 17.06.2020 - 12:16,Son Güncelleme:

25 kişinin yaşadığı 4 müstakil ev karantinaya alındı

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25 kişinin yaşadığı 4 müstakil ev karantinaya alındı
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Antalya’da yeni tip Korona virüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan 3 kişinin yaşadığı sokaktaki 4 ev karantinaya alındı. Polis ekipleri evlerin bahçesini, arazözden aldıkları hortumla yıkadı.

Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1201 Sokaktaki müstakil bir evde yaşayan 3 kişi, yaşadıkları rahatsızlıklar nedeniyle hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan incelemeler sonrasında 3 kişinin korona virüs testleri pozitif çıkması üzerine filyasyon ekibi çalışma yaptı. Ailenin yaşadığı ve temaslı olabileceği değerlendirilen yaklaşık 25 kişinin yaşadığı 4 müstakil evde karantinaya alındı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 gün karantinaya alınan evlere giriş çıkışlar yasaklandı. Sokak içerisinde 4 evin etrafı çift katlı polisin demir bariyerleriyle çevrelendi. 10 polis ekibi sokak içi ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Alınan önlemler sonrasında Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler içinde dezenfektan bulunan arazözle sokakta temizlik yaptı. Polis ekipleri ise arazözden çektikleri hortum aracılığıyla hem bariyerleri hem de evlerin bahçelerini yıkadı. Öte yandan karantinadaki evlerden birinde vatandaşların balkonda kahvaltı yaptığı görüldü.
14 gün sürecek karantina boyunca sokakta yaşayan vatandaşların ihtiyaçları, Kaymakamlık, Vefa Destek Gurubu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Muratpaşa Belediyesi ekiplerinde karşılanacak.

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