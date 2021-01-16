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Gündem
Ayhan ACAR/KURUCAŞİLE (Bartın), (DHA)-
Haber Giriş: 16.01.2021 - 11:39 | Son Güncelleme:

25 kilogram sağanak düştü, Karadeniz’in rengi değişti!

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25 kilogram sağanak düştü, Karadeniz’in rengi değişti!
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Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde etkili olan sağanağın ardından ilçede yamaçlardan gelen çamurlu su nedeniyle denizin rengi değişti.

Kurucaşile'de 4 gündür aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle metrekareye 25 kilogram yağmur düştü. Dağlık alanlarda yağmur nedeniyle Kapısuyu, Aydoğmuş, Çambu ve Çakraz derelerinin debisi yükseldi. Derelerin sürüklediği odun, toprak ve balçık Karadeniz'e aktı. Derelerde ve deniz yüzeyinde kirlilik oluştu. Karaman plajındaki denizin rengi değişti.

Bartın Irmağı'nın da su seviyesi yağmurla birlikte yükseldi. Liman bölgesinde denizin rengi, ırmaktan akan çamurlu su nedeniyle sarıya döndü. Irmak ile denize taşınan atıklar da kıyı bölgelerde kirliliğe yol açtı.

25 kilogram sağanak düştü, Karadeniz’in rengi değişti

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