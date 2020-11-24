25 Kasım il il hava durumu tahminleri MGM: Hava durumu nasıl olacak? Çarşamba günü için uyarı
Hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından açıklandı. Soğuk havalar etkisini gösterirken MGM'den gelen açıklamada, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Kırklareli, Balıkesir, Sakarya ve Bursa'nın kıyı kesimleri için sağanak yağış uyarısı geldi. Gümüşhane ve Ardahan çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. İç Ege ve İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise hava sıcaklığı 2 ila 5 derece azalacak. Peki, hava yarın nasıl olacak? İşte, 25 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.
MGM günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Son değerlendirmelere göre Ülkemiz genelinin parçalı, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Kırklareli, Balıkesir, Sakarya ve Bursa'nın kıyı kesimlerinin hafif yağmur ve sağanak, Gümüşhane ve Ardahan çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç ve Doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Kırklareli, Balıkesir, Sakarya ve Bursa'nın kıyı kesimlerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (30-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
BURSA 0°C, 14°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kıyıları hafif sağanak yağışlı
İSTANBUL 8°C, 13°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 5°C, 11°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde kıyıları hafif sağanak yağışlı
KOCAELİ 11°C, 16°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde İç Ege'de yer yer sis ve pus hadisesi birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR -1°C, 6°C
Parçalı bulutlu, gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde sisli ve puslu
İZMİR 8°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 5°C, 16°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 0°C, 19°C
Parçalı, kıyıları çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batı kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ADANA 7°C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA 13°C, 21°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
HATAY 6°C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ISPARTA 2°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA -1°C, 9°C
Parçalı bulutlu, gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde puslu
ÇANKIRI -3°C, 9°C
Parçalı bulutlu, gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde sisli ve puslu
ESKİŞEHİR 1°C, 11°C
Parçalı bulutlu, gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde sisli ve puslu
KONYA -1°C, 9°C
Parçalı bulutlu, gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde sisli ve puslu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU -2°C, 9°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde sisli ve puslu
KASTAMONU -3°C, 8°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kıyı kesimleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP 10°C, 13°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 8°C, 12°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Samsun ve Ordu kıyı kesimleri ile yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren bölgenin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellik yağmur ve sağanak, Gümüşhane ve Artvin çevrelerinde ise kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AMASYA 1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE 8°C, 12°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 8°C, 12°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 9°C, 13°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve doğusunun çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde Ardahan çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM -4°C, 5°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
HAKKÂRİ 2°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
KARS -6°C, 5°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
VAN -1°C, 9°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 0°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
GAZİANTEP 2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
SİİRT 5°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
ŞANLIURFA 7°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
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