25 Kasım il il hava durumu tahminleri MGM: Hava durumu nasıl olacak? Çarşamba günü için uyarı

MGM günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Son değerlendirmelere göre Ülkemiz genelinin parçalı, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Kırklareli, Balıkesir, Sakarya ve Bursa'nın kıyı kesimlerinin hafif yağmur ve sağanak, Gümüşhane ve Ardahan çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç ve Doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Kırklareli, Balıkesir, Sakarya ve Bursa'nın kıyı kesimlerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (30-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA 0°C, 14°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kıyıları hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL 8°C, 13°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 5°C, 11°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde kıyıları hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ 11°C, 16°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde İç Ege'de yer yer sis ve pus hadisesi birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR -1°C, 6°C

Parçalı bulutlu, gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde sisli ve puslu

İZMİR 8°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 5°C, 16°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA 0°C, 19°C

Parçalı, kıyıları çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batı kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 7°C, 22°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA 13°C, 21°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

HATAY 6°C, 18°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA 2°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA -1°C, 9°C

Parçalı bulutlu, gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde puslu

ÇANKIRI -3°C, 9°C

Parçalı bulutlu, gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde sisli ve puslu

ESKİŞEHİR 1°C, 11°C

Parçalı bulutlu, gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde sisli ve puslu

KONYA -1°C, 9°C

Parçalı bulutlu, gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde sisli ve puslu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -2°C, 9°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde sisli ve puslu

KASTAMONU -3°C, 8°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kıyı kesimleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP 10°C, 13°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 8°C, 12°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Samsun ve Ordu kıyı kesimleri ile yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren bölgenin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellik yağmur ve sağanak, Gümüşhane ve Artvin çevrelerinde ise kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA 1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 8°C, 12°C

Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 8°C, 12°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 9°C, 13°C

Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve doğusunun çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde Ardahan çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM -4°C, 5°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

HAKKÂRİ 2°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KARS -6°C, 5°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

VAN -1°C, 9°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 0°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

GAZİANTEP 2°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

SİİRT 5°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ŞANLIURFA 7°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu