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25 ile gök gürültülü yağış geliyor! Meteoroloji tarih verdi! Sağanağın vuracağı iller belli oldu

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Sağanak Yağış
25 ile gök gürültülü yağış geliyor Meteoroloji tarih verdi Sağanağın vuracağı iller belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2025 17:57

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrederken 25 il için uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre, gök gürültülü sağanak yağış geliyor. Tarih belli oldu. İşte yağıştan etkilenecek olan iller...

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Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonu bazı bölgelerde termometreleri yakacağı bazı bölgelerde ise düşeceği bilgisi paylaşıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre 22 Haziran 2025 Pazar günü 25 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

SICAKLIK 39 DERECEYE ULAŞACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporunda hafta sonu sıcaklıklar Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt’te cumartesi günü artarak; pazar günü de devam edecek.

25 ile gök gürültülü yağış geliyor Meteoroloji tarih verdi Sağanağın vuracağı iller belli oldu

7 ilde pazar günü sıcaklık 39 dereceye kadar ulaşacak. Pazar günü sıcaklığın artması beklenen iller; Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt...

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25 İLDE GÖK GÜRÜLDÜLÜ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Kocaeli, Yalova, Bilecik, Eskişehir, Bolu, Ankara, Çankırı ve Kastamonu illerinde 21 Haziran 2025 Cumartesi günü başlayacak yağışların Pazar günü (22 Haziran 2025) 25 ilde devam etmesi bekleniyor.

25 ile gök gürültülü yağış geliyor Meteoroloji tarih verdi Sağanağın vuracağı iller belli oldu

Gök gürültülü yağışların olacağı iller ise; Bartın, Karabük, Kastamonu, Tokat, Sivas, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Iğdır, Ağrı, Erzincan, Erzurum, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Sağanak Yağış

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