25 ile gök gürültülü yağış geliyor! Meteoroloji tarih verdi! Sağanağın vuracağı iller belli oldu

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Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonu bazı bölgelerde termometreleri yakacağı bazı bölgelerde ise düşeceği bilgisi paylaşıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre 22 Haziran 2025 Pazar günü 25 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

SICAKLIK 39 DERECEYE ULAŞACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporunda hafta sonu sıcaklıklar Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt’te cumartesi günü artarak; pazar günü de devam edecek.

7 ilde pazar günü sıcaklık 39 dereceye kadar ulaşacak. Pazar günü sıcaklığın artması beklenen iller; Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt...

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25 İLDE GÖK GÜRÜLDÜLÜ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Kocaeli, Yalova, Bilecik, Eskişehir, Bolu, Ankara, Çankırı ve Kastamonu illerinde 21 Haziran 2025 Cumartesi günü başlayacak yağışların Pazar günü (22 Haziran 2025) 25 ilde devam etmesi bekleniyor.

Gök gürültülü yağışların olacağı iller ise; Bartın, Karabük, Kastamonu, Tokat, Sivas, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Iğdır, Ağrı, Erzincan, Erzurum, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş