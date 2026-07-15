×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

25 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 159 şüpheli gözaltı alındı! Yaklaşık 5 milyar TL hesap hareketi...

Güncelleme Tarihi:

#Yasa Dışı Bahis#Operasyon#VAN
25 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 159 şüpheli gözaltı alındı Yaklaşık 5 milyar TL hesap hareketi...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2026 08:57

Van merkezli 25 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 159 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 5 milyar TL hesap hareketi olduğu tespit edildi.

Haberin Devamı

Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından 13 Temmuz’da operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Van merkezli 25 ilde yapılan operasyonda ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kurulan örgüte üye olmak’, 7258 Sayılı Kanun'a muhalefet (yasa dışı bahis) ve ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarından 159 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Ele geçirilen bilgisayar, cep telefonu ve dijital depolama cihazlarının incelenmesine devam edildiği bildirildi.

Gözden Kaçmasın4 hesapta 25 milyar lira Ahbap Derneği soruşturmasında Haluk Levent dahil 23 kişi adliyeye sevk edildi4 hesapta 25 milyar lira! Ahbap Derneği soruşturmasında Haluk Levent dahil 23 kişi adliyeye sevk edildiHaberi görüntüle

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri doğrultusunda yapılan ilk değerlendirmelerde yaklaşık 5 milyar TL'lik para trafiğinin tespit edildiği belirtildi.

Haberin Devamı
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdüğü ifade edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yasa Dışı Bahis#Operasyon#VAN

BAKMADAN GEÇME!