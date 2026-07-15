25 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 159 şüpheli gözaltı alındı! Yaklaşık 5 milyar TL hesap hareketi...

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Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından 13 Temmuz’da operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Van merkezli 25 ilde yapılan operasyonda ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kurulan örgüte üye olmak’, 7258 Sayılı Kanun'a muhalefet (yasa dışı bahis) ve ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarından 159 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Ele geçirilen bilgisayar, cep telefonu ve dijital depolama cihazlarının incelenmesine devam edildiği bildirildi.

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Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri doğrultusunda yapılan ilk değerlendirmelerde yaklaşık 5 milyar TL'lik para trafiğinin tespit edildiği belirtildi.

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Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdüğü ifade edildi.