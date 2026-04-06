25 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 404 şüpheli yakalandı

25 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 404 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2026 15:08

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "25 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah bulunduran şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 404 şüpheli yakalandı" denildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"25 ilde Silah Kaçakçılarına ve Ruhsatsız Silah bulunduran şahıslara yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 404 şüpheli yakalandı.

396 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Asayiş Daire Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu 25 ilde düzenlenen operasyonlarda; 204 adet ruhsatsız av tüfeği, 163 adet ruhsatsız tabanca ve 29 adet uzun namlulu tüfek ele geçirildi.

Vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden ruhsatsız silah ticaretine karşı, ülkemizin her bölgesinde operasyonlarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

Daire Başkanlıklarımızı, Kahraman Jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

#Operasyon#Silah Kaçakçılığı#Gözaltı

BAKMADAN GEÇME!